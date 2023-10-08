ФСБ и МВД устроили облаву на мигрантов в селе под Новосибирском

Силовики провели рейд на выявление нелегальных мигрантов в Новосибирской области.

В селе Толмачёво под Новосибирском сотрудники региональных ФСБ, МВД и СУ СКР провели совместный рейд, чтобы выявить нелегальных мигрантов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Сотрудники служб проверили более 200 мигрантов на территории складов по Толмачевскому шоссе, и нашли нарушения. Так, на 9 рабочих на складе завели административные постановления. Их в ближайшее время депортируют на родину. В отношении еще нескольких мигрантов вынесли решение о нежелательности нахождения на территории РФ, уточнили в пресс-службе МВД.

Проверка последовала после сообщения о массовой драке между мигрантами на складе. Очевидец сообщил, что граждане стран ближнего зарубежья, работающие на складе, регулярно участвуют в драках, разжигая ненависть к другим сотрудникам, и приложил видео с записью одной из таких драк.

На следующий день после публикации в региональных СМИ драками мигрантов заинтересовался глава СКР Александр Бастрыкин, и поручил проверить сообщение. Контроль за результатами расследования уголовного дела будет осуществлен в центральном аппарате Следственного комитета.