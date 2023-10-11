Депутаты Госдумы предложили запретить работать мигрантам в школах, больницах и такси

В Госдуму внесли законопроект, который запрещает мигрантам работать в медучреждениях, аптеках, школах, а также такси и грузоперевозках. Об этом сообщил новосибирский депутат Александр Аксёненко в своём телеграм-канале.

Как отмечают инициаторы законопроекта, всё чаще жалоб россиян поступает на низкую квалификацию этих специалистов.

«Считается, что труд мигрантов — более дешевый. Даже если так (а это уже не всегда так), то надо понять — мы за более дешевый труд или за достойные зарплаты для наших соотечественников? Понижая фонд оплаты труда за счет мигрантов, мы отталкиваем от этих рабочих мест россиян», — задаётся вопросом народный избранник Аксёненко.

Отметим, что по состоянию на 1 января 2023 года на миграционный учет в Новосибирской области поставлено 262 949 иностранных граждан и лиц без гражданства, из них на основании разрешения на временное проживание — 6​ 648 человек и вида на жительство — 13​ 696 человек.