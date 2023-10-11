Кабинет ученого и «Мыши в космосе»: представлена интерактивная программа Новосибирской области на выставке «Россия»

Уже 4 ноября откроется международная выставка-форум «Россия» в Москве, в которой участвуют все регионы страны. Новосибирская область представит современный высокотехнологичный стенд, в основе концепции которого лежит триада Лаврентьева: наука, образование, производство.

Об интерактивных возможностях и программе для детей в рамках работы выставочного стенда рассказала заместитель министра экономического развития Новосибирской области Анна Павлова 11 октября в ходе пресс-конференции.

Вдоль трех тематических сторон экспозиции «наука», «образование», «производство» будут выстроены основные вовлекающие программы для детей и взрослых. С помощью VR-экскурсии участники выставки посетят «самую умную улицу в мире», которая находится в новосибирском Академгородке, познакомятся с единственным в своём роде памятником всем лабораторным мышам – это мышь, которая вяжет ДНК. В зоне науки будет располагаться большой экран с демонстрацией роликов о достижениях в науке и «кабинет ученого», в котором сотрудники научных институтов СО РАН будут проводить научно-популярные мастер-классы. В зоне «прошлое-настоящее-будущее» с помощью дополненной реальности можно будет увидеть, какой область была совсем недавно и какие достижения демонстрирует сейчас.

«Особый акцент сделан на программах для детей: мы организуем зону интерактивного хоккея, который очень важен для нас – сибиряков, а также специально к выставке разрабатываем интерактивные игры для детей с учетом специфики нашего региона», — сообщила Анна Павлова. Так, логистическая игра расскажет о том, как грузы перемещаются из Новосибирской области по транспортным коридорам в разные стороны света, а в игре «Мыши в космосе» академик Мышкин и доктор Сыркин будут спасать новосибирскую космическую станцию: в ходе игры дети узнают об Академгородке и науке в Сибири.

Смысловой доминантой стенда выступит витрина достижений Новосибирской области, экспонатами которой будут самый длинный в стране арочный Бугринский мост, Технопарк Новосибирского Академгородка, Биотехнопарк, самый большой ледовый дворец за Уралом — «Сибирь-Арена», Новосибирский центр волейбола и другие объекты. «Зона производства представляет собой большую стену с моделями основных объектов — промышленных, инфраструктурных, культурных, каждый из них оснащен информационной справкой о том, чем этот объект значим для региона», — сообщила Анна Павлова.

19 ноября в День Новосибирской области на разных площадках ВДНХ будут представлены спортивные и культурные достижения региона. Для посетителей выставки пройдут квест «Сибирь здесь», зарядка с амбассадорами, выступят музыкальные и театральные коллективы, уникальные экспонаты представит музей «Сузун. Монетный двор», фестиваль научного кино «Кремний», а известные шеф-повара приготовят блюда сибирской кухни по аутентичным рецептам.

«С 7 по 10 декабря мы устроим трехдневную презентацию Новосибирской области в Зарядье с целью туристического продвижения региона с розыгрышами сувениров и путевки», — сказала Анна Павлова.

А в преддверии выставки на сайте Достижения.рф жителям страны предлагают познакомиться и проголосовать за самые значительные реализованные проекты регионов России в различных областях социально-экономического развития, науке, культуре, образовании. Голосование завершиться 31 октября.

Напомним, подготовка и проведение Международной выставки-форума «Россия» организованы в соответствии с Указом Президента Российской Федерации. Экспозиция Новосибирской области будет представлена в соответствии с распоряжением Губернатора Андрея Травникова: посетители ВДНХ смогут узнать о достижениях нашего региона в разных направлениях социально-экономического развития.