Контрактник из Новосибирской области Никита Павлович погиб на спецоперации

В зоне СВО погиб житель Новосибирской области.

В зоне СВО погиб житель Краснозерского района Новосибирской области Никита Павлович. Об этом сообщили в администрации района.

В администрации рассказали, что Никита в 2020 году окончил Колыбельскую среднюю общеобразовательную школу и после прохождения срочной службы в армии принял решение подписать контракт.

Бывшие одноклассники описывают Никиту как целеустремленного человека, всегда имевшего свое мнение. Он активно участвовал в деятельности военно-патриотического клуба "Граница" и уделял много времени спорту, принимая участие в различных соревнованиях.

Молодой человек получил смертельное ранение в зоне СВО.

Как ранее писал Сиб.фм, под Новосибирском родственники погибшего бойца отправили в зону СВО его именную «Ниву».