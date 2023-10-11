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проиcшествия

Похороны покончившего с собой старшего сержанта пройдут под Новосибирском

Фото: соцсети

В Новосибирской области 11 октября простятся с сотрудником полиции, который покончил с собой.

Старший сержант полиции Роман К. покончил с собой и обвинил в своей смерти своего начальника. Сестра погибшего опубликовала информацию о прощании, которое состоится 11 октября в Прощальном зале по адресу: г. Карасук, ул. Кутузова, 139.

Накануне Сиб.фм писал, что инцидент произошел 9 октября, когда 28-летний полицейский находился на следственных действиях. После работы он не вернулся в отдел и его тело было обнаружено во дворе дома. В его удостоверении находилась записка, в которой он обвинял своего начальника в своей смерти.

Пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области подтвердила факт обнаружения тела сотрудника и сообщила о начале служебной проверки. Пока неясно, была ли смерть полицейского связана со суицидом.

Напомним, похороны военного, погибшего в Крыму, прошли в Новосибирске.

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Александр Борисов
журналист

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