Снова лето: в Новосибирске потеплеет до +22 градуса 11 октября

Потепление до +22 градуса придёт в Новосибирск 11 октября.

Днём 11 октября в Новосибирске потеплеет до +22 градуса. Об этом сообщили на сайтах популярных погодных сервисов.

Согласно данным Западно-сибирского УГМС, днём температура воздуха будет колебаться от +19 до +21 градуса. Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер будет дуть в западном направлении со скоростью 6–11 метров в секунду. Возможны лёгкие порывы до 16 метров в секунду.

Как отмечают на портале GISMETEO, до +21 градуса в Новосибирске потеплеет в районе 16 часов дня. Позже столбик термометра начнёт опускаться до +18...+12 градусов.

По данным сервиса «Яндекс.Погода», максимально температура в Новосибирске поднимется до +22 градусов днём. Однако, из-за порывов ветра, температура будет ощущаться как +16 градусов

Напомним, что 12 октября из Москвы в Новосибирск придёт похолодание до +4...+9 градусов.

Ранее Сиб.фм сообщал, что первый снег в Новосибирске выпадет 19 октября.