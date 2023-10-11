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общество

В Новосибирске глава «Союза отцов» Майоров взял на воспитание детей из ЛНР

Фото предоставлены Сергеем Майоровым

Детей из ЛНР взяла на воспитание семья главы «Союза отцов» Новосибирской области Сергея Майорова.

Глава «Союза отцов» Новосибирской области Сергей Майоров и его жена Ольга взяли на воспитание детей из ЛНР. Об этом сообщили в программе «Наши» на ТК «Россия-1».

Двоюродные брат и сестра, Сергей Новиков и Виктория Земе, приехали в Сибирь из ЛНР ещё в мае 2023 года. Ранее они жили в селе, которое находилось под обстрелом. Продолжать жить там было небезопасно для школьников.

По словам Сергея Майорова, сначала дети стеснялись незнакомой атмосферы, но родные дети главы «Союза отцов» помогли им привыкнуть к новым условиям.

Как отметил Сергей, его мама боится покидать ЛНР — не хочет бросать хозяйство. Тем временем Вика вспоминала атаку на её родное село Чернополовку: укрытие в подвалах, смерть соседа и как девочку едва не задело снарядом.

Сейчас дети мечтают о спокойной жизни, а также выбирают будущие профессии. Вика хочет стать врачом, а её брат — поваром.

Напомним, что 12 сентября Ольга и Сергей Майоровы из Новосибирска снялись в передаче «Наши» на телеканале «Россия-1». Они поучаствовали в шоу после усыновления двух подростков из ЛНР.

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Диана Джафарова
журналист

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