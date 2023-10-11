Советский учёный Сергей Гредескул и его жена погибли в Израиле

В Израиле погиб советский физик-теоретик Сергей Гредескул и его жена.

Советский физик-теоретик Сергей Гредескул и его жена погибли в Израиле в результате атаки боевиков ХАМАС. Об этом в своём Telegram-канале сообщил бывший коллега учёного, академик РАН Алексей Хохлов.

«Из Израиля пришло трагическое известие: 7 октября в ходе террористической атаки боевиков ХАМАС в своем доме в городе Офаким были убиты Сергей Андреевич Гредескул и его супруга», — говорится в сообщении.

Сергей Гредескул погиб в возрасте 81 года. Он был учеником физика-теоретика Ильи Лифшица и окончил Харьковский государственный университет. Ранее учёный работал в Физико-техническом институте УССР и харьковском Физико-техническом институте низких температур им. Б.И. Веркина, а также написал монографию «Введение в теорию неупорядоченных систем» вместе с Лифшицем и Леонидом Пастуром.

В начале 1990-х Гредескул переехал в Израиль и стал профессором в университете Бен-Гуриона в Беэр-Шеве.

После переезда в Израиль в начале 1990-х годов Гредескул работал в университете имени Бен-Гуриона в Беэр-Шеве, несколько лет назад вышел на пенсию.

Напомним, что утром 7 октября была объявлена воздушная тревога в центральной и южной частях Израиля, а сирены прозвучали включая Тель-Авив. Позднее стало известно, что десятки ракет были выпущены из сектора Газа, и некоторые из них достигли Тель-Авива и Ашкелона.

Кроме того, Сиб.фм опубликовал последние данные о ситуации на Ближнем Востоке к 11 октября.