Похороны погибшего на границе Крыма срочника прошли в Новосибирске.

В Новосибирске простились со 20-летним срочником Ваней, который погиб под обстрелом на границе Крыма.

Близкие родственники описывали Ваню как скромного парня, который не любит публичной огласки. Он должен был вернуться домой в октябре 2023 года, но попал под обстрел на границе Крыма. Парень впал в кому. Врачи не смогли спасти срочника.

Опубликованный в официальной группе школы пост-некролог временно удалили. По словам друга Вани, парень пошёл в армию после перевода в другой университет. Он потерял право на отсрочку от призыва.

Напомним, что Новосибирский офицер, командир батальона «Вега» Андрей Панфёров считает, что война в Израиле переломит ход ведения специальной военной операции.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области волонтёры начали шить укрывные изделия для участников СВО.