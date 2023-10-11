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В Новосибирске изобрели «чудо-средство» для удаления рекламы наркотиков со стен

Фото: мэрия Новосибирска

В Новосибирске смыли рекламу наркотиков с помощью «инновационного средства».

В Новосибирске рекламу запрещенных веществ смыли инновационным средством, разработанным в новосибирской лаборатории. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

Представитель департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства мэрии отметила, что е всегда старые проверенные методы эффективнее инновационных. Производители этого чудо-средства признались, что изначально они работали над составом, который мог бы уничтожать запах канализации и убирать следы армированного скотча. Однако они обнаружили, что средство также способно растворять граффити. В лаборатории они занимались разработкой этого уникального средства в течение полутора лет.

Как ранее писал Сиб.фм, делегация из Новосибирской области начала свою работу в Беларуси.

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Дамир Трубников

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