В Новосибирске изобрели «чудо-средство» для удаления рекламы наркотиков со стен

В Новосибирске смыли рекламу наркотиков с помощью «инновационного средства».

В Новосибирске рекламу запрещенных веществ смыли инновационным средством, разработанным в новосибирской лаборатории. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

Представитель департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства мэрии отметила, что е всегда старые проверенные методы эффективнее инновационных. Производители этого чудо-средства признались, что изначально они работали над составом, который мог бы уничтожать запах канализации и убирать следы армированного скотча. Однако они обнаружили, что средство также способно растворять граффити. В лаборатории они занимались разработкой этого уникального средства в течение полутора лет.



Как ранее писал Сиб.фм, делегация из Новосибирской области начала свою работу в Беларуси.