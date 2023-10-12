Читинцу грозит пять лет тюрьмы за угон КАМАЗа у бывшего начальника

Мужчина объяснил правоохранителям, что просто хотел прокатиться по городу.

В Чите 36-летний местный житель угнал КАМАЗ у своего бывшего начальника, чтобы прокатиться по городу. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы. Об этом сообщает ИА ChitaMedia.

Правоохранители установили. что двери грузовика были не заперты, а ключ подозреваемый нашел под ковриком в салоне. По дороге мужчина не справился с управлением и повредил автомобиль. В итоге, испугавшись, подозреваемый пригнал КАМАЗ к дому бывшего работодателя и оставил его у ворот.

На читинца завели уголовное дело. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Напомним, в Новосибирске сотрудник полиции угнал «Lexus» у умершего хозяина.