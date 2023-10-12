сегодня
12 октября, 17:41
пробки
7/10
погода
+8.9°C
курсы валют
usd 99.98 | eur 105.9
сегодня
12 октября, 17:41
пробки
7/10
погода
+8.9°C
курсы валют
usd 99.98 | eur 105.9
сегодня 16:13
общество

Читинцу грозит пять лет тюрьмы за угон КАМАЗа у бывшего начальника

Freepik, authors: Rawf8

Мужчина объяснил правоохранителям, что просто хотел прокатиться по городу.

В Чите 36-летний местный житель угнал КАМАЗ у своего бывшего начальника, чтобы прокатиться по городу. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы. Об этом сообщает ИА ChitaMedia.

Правоохранители установили. что двери грузовика были не заперты, а ключ подозреваемый нашел под ковриком в салоне. По дороге мужчина не справился с управлением и повредил автомобиль. В итоге, испугавшись, подозреваемый пригнал КАМАЗ к дому бывшего работодателя и оставил его у ворот.

На читинца завели уголовное дело. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Напомним, в Новосибирске сотрудник полиции угнал «Lexus» у умершего хозяина.

#угон #тюрьма #уголовное дело #автомобиль
ОЦЕНИТЬ статью
0

Дарья Бочкун
журналист

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Читайте в