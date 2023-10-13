В зоне СВО погиб житель Новосибирской области Степан Самохин

Житель Новосибирской области Степан Самохин погиб в зоне спецоперации.

3 октября в зоне проведения специальной военной операции погиб 32-летний артиллерист из Новосибирской области Степан Самохин. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Колыванского района.

Боец родился 23 сентября 1991 года. На спецоперации в качестве артиллериста он оказался год назад — мужчину призвали на военную службу в сентябре 2022 года. Известно, что ранее сибиряк работал водителем, был женат и воспитывал двоих дочерей.

«Это огромная утрата для всех нас. Память о нём навсегда сохранится в наших сердцах», — пишут в администрации района.

Напомним, что 13 октября в селе Еланка простятся с жителем Усть-Тарского района Андреем Самочерновым, который погиб в зоне специальной военной операции.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске вернувшиеся бойцы специальной военной операции получат психологическую помощь.