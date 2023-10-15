Над Новосибирском 22 октября пронесётся метеорный поток Ориониды

В Новосибирске можно будет увидеть третий по счёту метеорный поток Ориониды – он будет самым ярким.

Третий месяц подряд новосибирцы могут любоваться метеорными «ливнями». В августе зрителей порадовал метеорный поток Персеиды, 10 октября – поток Дракониды. На очереди — поток Ориониды.

Новый «ливень» начнётся 17 октября и продлится до 26 октября. Его пик придётся на 22 октября. В этот день будут падать до 30 звёзд в час.

Ориониды считаются одним из сильнейших метеорных потоков. Некоторые метеоры Орионидов оставляют за собой яркие следы из раскаленных частиц, которые видны от нескольких секунд до минуты.

Астрономы советуют наблюдать за Орионидами за два часа до рассвета. В этот период звёзды будут самыми яркими.

Напомним также, что в ночь с 14 на 15 октября пройдёт новолуние. О влиянии этого явления на людей рассказала астролог Елена Ягунова в беседе с корреспондентом «Сиб.фм».