Дефицитные специальности учителей назвала мэрия Новосибирска

Стали известны дефицитные специальности учителей в Новосибирске.

В мэрии Новосибирска перечислили перечень специалистов, которых не хватает в школах и детских садах. Об этом сообщили в «Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска».

Выяснилось, что новосибирские школы нуждаются в учителях начальных классов, физики, математики и иностранного языка. В детских садах не хватает воспитателей. Кроме того, в список вошли мойщики посуды и повара.

Им планируют оказывать поддержку для наёма жилья.

Как ранее писал «Сиб.фм», в Новосибирской области более тысячи молодых педагогов и воспитателей устроились на работу 1 сентября 2023 года. Новыми учителями стали выпускники НГПУ и педагогический колледжей. Помимо этого, в Новосибирскую область для работы приехали около сотни педагогов из других регионов.

Напомним, что журналист издания «Сиб.фм» тоже решила поработать в школе и на один день стала учителем четвёртого класса.