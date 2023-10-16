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общество

На СВО погиб командир саперно-минерного взвода Роман Крищенко из Куйбышева

Фото: freepik.com, «Новосибирск скорбит» в ВК

Командир саперно-минерного взвода из Новосибирской области погиб в зоне спецоперации.

В зоне проведения специальной военной операции погиб 29-летний командир сперно-минерного взвода Роман Крищенко из Куйбышева Новосибирской области. Об этом сообщили в администрации Кубышевского района.

Фото На СВО погиб командир саперно-минерного взвода Роман Крищенко из Куйбышева 2

Роман Кирищенко родился в Куйбышеве 17 сентября 1994 года. После окончания средней школы №5, мужчина пошёл в армию и остался там по контракту. На СВО бойца отправили в июне 2022 года. Ему досталась должность командира саперно-минерного взвода. За год его ранили два раза.

Прощание с военнослужащим пройдёт 16 октября в Спасском Соборе Куйбышева с 12:00 до 14:00.

Напомним, что опубликованы фотографии погибших новосибирцев во время спецоперации в октябре 2023 года.

Ранее Сиб.фм писал, что дроны от новосибирского КБ «Спектр-Инжиниринг» за 250 тысяч рублей так и не поступили в зону СВО.

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Диана Джафарова
журналист

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