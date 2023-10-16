Новосибирск окутал густой туман утром 16 октября

Густой туман накрыл Новосибирск утром 16 октября.

Утром 16 октября Новосибирск окутал густой туман. Фотографиями поделились очевидцы «Сиб.фм».

Согласно данным Западно-Сибирского УГМС, температура воздуха 16 октября в Новосибирске будет колебаться от +8 до +10 градусов. Ветер будет дуть в юго-западном направлении со скоростью 4–9 метров в секунду. Синоптики пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков и туман.

Напомним, что в день Дениса Позимнего 16 октября в Новосибирске потеплеет до +15 градусов. Середина недели обещает быть тёплой, а к концу — город накроют холода.

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