Новосибирский астрофотограф Алексей Поляков зафиксировал пылевые облака Тельца

Астрофотограф из Новосибирска Алексей Поляков сфотографировал яркую туманность — молекулярные пылевые облака Тельца.

В Новосибирске астрофотограф Алексей Поляков запечатлел молекулярные пылевые облака Тельца. Изображениями автор поделился на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Пока основной сетап трудился над темными туманностями в Цефее, я поставил AZ-GTi+Samyang135+Cannon5DaMarklll снимать восходящие Плеяды, с установкой на Полярную звезду не сильно парился, по этому ограничился экспозициями по 30сек.», — сообщает фотограф.

Напомним, как астрофотографу Алексею Полякову удалось заснять в небе над Новосибирском туманность Пакман, которая находится на расстоянии 10 тысяч световых лет от Земли. Туманность Пакман NGC 281 находится в созвездии Кассиопеи и представляет собой эмиссионную туманность, названную в честь персонажа популярной компьютерной игры Pac-Man. В этой области происходят процессы активного звездообразования, связанные с ионизированным водородом.

Ранее Сиб.фм упоминал, как астрофотограф публиковал в своих соцсетях фотографии двух планет — Урана и Юпитера, сделанных им в Новосибирске. Алексекй Поляков планировал запечатлеть на снимках Сатурн и Нептун, но планам помешала плотная дымка, которая заволокла небо.