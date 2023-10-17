«Сесть за член собачий»: новосибирские грибники в шоке от уголовной статьи за сбор краснокнижных грибов

В России 12 октября вступил в силу новый закон, а в Уголовном кодексе появилась новая статья – теперь за сбор краснокнижных грибов можно отправиться в тюрьму. В Новосибирске грибники пока пребывают в шоке от этой новости, ведь некоторая «запрещёнка» у них растёт даже на собственном участке.

12 октября в России вступила в силу новая статья новая статья УК РФ 260.1. Если изучить Уголовный кодекс, то звучит она следующим образом: «Умышленные уничтожение или повреждение, а равно незаконные добыча, сбор и оборот особо ценных растений и грибов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами Российской Федерации».

В уголовной статье, как и любой другой, есть 6 частей. В первой речь просто идёт о соборе и продаже растений и грибов, занесённых в Красную Книгу РФ. Здесь в качестве наказания указаны обязательные работы и лишение свободы сроком до 4 лет.

Во второй части указан тот же состав преступлений, но оно совершается с использованием «Интернета». Здесь уже наказание строже – от принудительных работ сроком 5 лет до лишения свободы на тот же срок и штраф в размере 1,5 миллиона рублей.

Далее идут более тяжкие части, где учитывается «служебное положение», «демонстрация в СМИ или социальных сетях». Самая тяжкая – 6 часть – подразумевает действие организованной группой. Здесь максимальное наказание – лишение свободы на срок до 9 лет.

Между тем, в уголовной статье нет разъяснения: о каких конкретно растениях и грибах идёт речь, поэтому априори сесть можно за любой экземпляр из Красной книги, коих насчитывается порядка 60. Если с организованной группой, использованием служебного положения (например, егерь или специалист Минприроды) – всё более понятно, то обычные грибники в шоке от новостей и даже теперь пугаются при встречах с незнакомыми грибами.

А у нас во дворе...

Даже в историческом микрорайоне Бугры, который находится в географическом центре Новосибирска, в 500 метрах от нового ЛДС, за грибами далеко ходить не надо. Опята, белые грибы – всего этим летом было в избытке.

А в конце июля один из местных жителей, как ему показалось, наткнулся на паутинник фиолетовый прямо около своего дома.

«Вырос на одной из усадеб по улице Тульской, за баней, — рассказал Сиб.фм председатель совета микрорайона «Бугринский комитет» Антон Нелидов.

- Несмотря на свой необычный цвет, гриб съедобен и считается одним из самых вкусных из позднеосенних грибов. В сыром виде обладает приятным запахом с фруктовыми или сладкими, ароматными нотками. Употребляется в жареном и отварном виде, а также используется в качестве гарнира к основным блюдам и в маринованном виде».

Гриб был срезан и изучен специалистами – тогда выяснилось, что это – рядовка фиолетовая, тоже съедобная, которая считается двойником паутинника. События были летом, ещё до принятия нового закона. Сейчас жители Бугров опасаются: а что бы могло быть, если бы гриб действительно оказался краснокнижным...

За «член собачий»

Также Антон Нелидов рассказал, что этим летом на задворках Бугров всё-таки находил краснокнижный гриб. Им оказался мутинус Равенеля, который в простонародье ещё называют «собачьим членом». Неожиданная встреча также состоялась в конце июля.

«Небольшая полянка с мутинус Равенеля обнаружилась в низинке на берегу речки Тула у нас в Буграх, — признался Антон Нелидов.

– Род Мутинус, который имеет весьма неординарный внешний вид мало похож на гриб в представлении большинства людей. В Западную Европу он попал еще в средине прошлого столетия из Америки. Но на территории России его встретишь не так часто. Любит плодородную почву, активно растет при высокой влажности».

Антон Нелидов увидел «собачий член» в самом расцвете. Вообще у гриба две стадии – в форме фаллоса он неприятно пахнет, а до этого его облик представляет собой белое яйцо, из которой потом появляется цилиндрическая ножка. Так вот в этом виде гриб даже съедобен.

Вооружившись Красной книгой

Новый закон вызвал широкие обсуждения среди грибников. Многие теперь опасаются ходить в лес, чтобы не сесть «за член собачий». Впрочем, почти все краснокнижные грибы – несъедобные, поэтому кроме как полюбоваться на них – обывателям они больше и не нужны.

«Грибники шокированы происходящим, но я сомневаюсь, что произойдут какие-то изменения. Ведь к каждому леску не приставишь сторожа-охранника, чтобы он наблюдал, — считает Антон Нелидов.

– Да и большинство из них несъедобны, а для красоты, гербария их не сохранишь. Людей сейчас больше всего шокирует степень наказания».

Уголовная статья вступила в силу, а сезон «тихой охоты» закончился, так что подумать о своём поведении в случае встречи с краснокнижным грибом – такая возможность у охотников есть до следующего года. Ясно одно: селфи с «запрещёнкой» в 2024 году в социальных сетях будет гораздо меньше.