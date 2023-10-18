«Добро пожаловать в Омск!»: столичные креативщики выпустили гид по городу

Победители престижной премии Webby Awards — московская творческая лаборатория Gigarama — выпустили новый проект: виртуальный гид под названием «Добро пожаловать в Омск!».

Красочная и удобная интерактивная карта поможет гостям Омска построить маршрут и за 2 часа погрузиться в ритм и атмосферу города.

В путеводителе есть как практические советы, так и захватывающие факты о различных занятиях в Омске. В проекте собран список ключевых локаций – где остановиться, купить сувениры, попробовать легендарные в городе блюда и т.д. Места на карте дополнили рассказами, любопытными подробностями и живописными фото. Гид ориентирован на всех: как омичей, так и опытных путешественников.

Главная фишка проекта — чек-лист из 10 пунктов, которые обязательно нужно сделать в Омске. Сфотографироваться с Любочкой, сходить в театр и на хоккей на новую «G-Drive арену» и так далее — своего рода готовая картина города.

В прошлом году команда гида представила проект «Омск — в самое сердце», посвященный 200-летию области. Он состоит из 12 видеороликов, где известные омичи делятся своими историями. Оба проекта лаборатории поддержала компания «Газпром нефть».