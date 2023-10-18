«Дякую, мой любимый Киев!»: за какие высказывания Арбениной требуют отменить её концерт в Новосибирске

Лидер «Ночных снайперов» Диана Арбенина не поддерживает СВО, но планирует выступать в России. Ближайший её концерт состоится в Новосибирске 22 октябре.

Лидер «Ночных снайперов» Диана Арбенина неоднократно высказывалась по политическим вопросам. Артистка не скрывала своего неприятия к присоединению Крыма и даже выразила поддержку Украине.

В 2014 году, когда на Донбассе начались военные действия, Арбенина дала концерт в Киеве и заявила о своей поддержке украинцам.

«Дякую, мой любимый Киев! Хочу попросить прощения за всех своих российских коллег, которые до сих пор вас не поддержали! Я — с вашим народом, держитесь!», — говорила она.

Однако после этого она выступила в Севастополе в 2015 году, тогда украинская сторона внесла её в базу «Миротворец» (на сайт вносят лица, которые, по мнению создателей, совершили преступления против Украины. Прим.ред.).

В 2018 году Арбенина заявила, что не знает правды о происходящем на Донбассе и отказалась выступать в этом регионе.

«Ни на чьей, мы не знаем правды. И никто из нас правды не знает», — сказала пять лет назад Арбенина.

После начала СВО Арбенина осудила ее проведение и выразила поддержку Украине, но не покинула России, заявив, что остается со своим народом и культурой.

После громких высказываний оказалось, что не все города готовы принять Арбенину с её концертами. В течение 2023 года концерты её группы отменялись в Улан-Удэ, Чебоксарах, Ульяновске, Казани, Тольятти, Пятигорске, Краснодаре, Кузбассе и в других регионах России по разным причинам.

Ранее депутат Госдумы Екатерина Стенякина говорила, что артисты, высказывающиеся публично против СВО, не имеют морального права зарабатывать деньги на концертах в России. Арбенина ответила, назвав людей с таким высказыванием «мухоморами с больной головой».

Пока Диане Арбенина удается выступать в некоторых городах. 22 октября она должна выступить на «Локомотив-Арене» в Новосибирске. Билетов на её выступление практически не осталось.

Как ранее писал Сиб.фм, бойцы из зоны СВО высказались о скандальном концерте Дианы Арбениной в Новосибирске.