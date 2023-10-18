Компания из Норильска переводит часть техники на газомоторное топливо

«Норникель» открыл в Норильске первую в истории города метановую заправку. Год она будет работать в тестовом режиме, а потом сможет заправлять тяжелую технику и городской транспорт Норильска.

В течение года специалисты будут тестировать заправку — заправлять КамАЗы или автокраны. После всех испытаний компания планирует заправлять не только промышленную технику, но и городской транспорт.

Компания переводит часть производственной техники на газомоторное топливо — это экологичнее и дешевле. Со временем парк такой техники будет расти, и для неё нужны будут метановые заправки.

Евгений Федоров, вице-президент — руководитель энергетического дивизиона «Норникеля», прокомментировал: «Производство и реализация компримированного (сжатого) природного газа в качестве моторного топлива — это новое направление деятельности «Норникеля». Потенциал роста потребления газомоторного топлива в регионе огромный. На нашей территории существенные запасы природного газа, это более доступное топливо для нашего региона, чем нефтепродукты. Использование компримированного газа снижает нагрузку на инфраструктуру поставок традиционных видов топлива. Это экологичное решение, которое к тому же имеет прямой экономический эффект для наших потребителей».

Строительство газовых заправок — это часть федерального проекта «Чистый воздух», правительственной программы, направленной на кардинальное улучшение воздуха в промышленных городах.

Проектная мощность первой заправки — 17,8 миллиона кубометров газа в год. На ней два заправочных поста. За сутки здесь смогут заправиться почти 300 машин.

На заправке есть специальная колонка, которая может заправлять передвижных заправщиков, а те в свою очередь доставлять метан в труднодоступные районы.