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общество

Крупнейшая в Сибири медицинская выставка-форум открылась в НСО

Фото: nso.ru

В Новосибирской области впервые за девять лет открылась медицинская выставка-форум.

Крупнейшая в Сибири медицинская выставка-форум «Здравоохранение Сибири-2023» стартовала в Новосибирской области. Она пройдёт в «Экспоцентре» с 17 по 20 октября. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Выставка-форум «Здравоохранение Сибири» проходит в регионе впервые за 9 лет. Там представят продукцию более сотни компаний: диагностическое и лабораторное оборудование, техника для санавиации и служб интенсивной терапии и реанимации; медицинская мебель и одежда, хирургические инструменты и перевязочные материалы и другое.

Фото Крупнейшая в Сибири медицинская выставка-форум открылась в НСО 2

Губернатор Андрей Травников отметил, что это подобный форум за последние девять лет. Он также добавил, что 90% отечественных разработок на форуме были произведены в Новосибирске.

Глава региона надеется на то, что форум «Здравоохранение Сибири» пройдёт ещё и в 2024 году.

Напомним, что в Томске задержали новосибирскую правозащитницу Анну Тажееву.

Ранее в Оби мать выгнала родного сына-инвалида в подъезд. Мужчина расстелил себе постель и спит на лестничной площадке.

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Диана Джафарова
журналист

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