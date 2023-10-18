«Мазал вазелином и насиловал»: в Новосибирске озлобленный педофил вышел на свободу

В Новосибирске освободился за хорошее поведение самый известный воспитатель из детского дома №1 Александр Марков – его отправили в колонию после того, как мальчики рассказали, что он с ними делал.

Александр Марков вышел из колонии примерно месяц назад. В 2015 году воспитателю детского дома №1 назначили 12 лет лишения свободы.

«Марков осужден за совершение действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста»,

— комментировали приговор в прокуратуре Новосибирской области.

Таких эпизодов следователи насчитали 18. Большинство из жертв Александра Маркова – воспитанники того самого детского, куда педофила взяли с судимостью.

Корреспондент Сиб.фм знаком с эпизодами этого дела. Согласно обвинению, Александр Марков зазывал или заманивал детей в подвальное помещение, расположенное по улице Сибиряков-Гвардейцев, 57. Уже позже здесь провели обыски и изъяли фаллоимитатор и диски с порнографией.

«В 90-х он высматривал мальчиков на улицах Затулинки. Приглашал прокатиться с ним на автомобиле. Блокировал двери в машине и увозил в поле или лес», — рассказывал оперативный сотрудник.

Один из свидетелей – несовершеннолетний Иван У. рассказал, что с ним делал Марков, но потом бесследно пропал.

«Он меня заставлял залазить в ванну, и сам туда залазил. Мазал вазелином и совершал разные извращения»,

- успел рассказать на видео Иван.

Известно, что, отбыв срок, Александр Марков вернулся домой озлобленным. Он считает, что его оговорили знакомые.

О том, какие ещё педофилы скрывались в детских домах – читайте в этом материале.