Невероятный опыт просмотра фильма с дельфинами получили новосибирцы

14 октября в Центре океанографии и морской биологии «Дельфиния» состоялся показ фильма «Друг в океане».

Пронзительная история дружбы девушки с одним из обитателей морских глубин не оставила равнодушным ни одного из зрителей.

Олеся пришла на просмотр с сыном и мамой.

«Мне кажется, такая идея — очень интересная. Я на днях увидела во "ВКонтакте" объявление о киносеансе и заинтересовалась. Получили много положительных эмоций от фильма», — отметила девушка.

«Это лучшее времяпрепровождение с детьми. Детки заинтересованы, а это самое главное. Обожаем это место», — поделился эмоциями еще один зритель Игорь.

«Просмотром мы остались очень довольны. Центр прекрасно организован, но хочется отметить профессионализм и дружелюбность сотрудников. Девушки всегда все подсказывают», — сказала Милана.

Вместе со зрителями фильм смотрели — дельфины Сева, Артем и Шнур. Юные зрители оказались в восторге от игривого поведения животных. Следующие киносеансы состоятся в октябре и ноябре, они будут проводиться по субботам в 20:00

Как рассказали сотрудники центра «Дельфиния», в самом комплексе есть так же аквариум с подводным туннелем с более чем 300 видами рыб и других морских животных, среди которых можно встретить даже мурен и акул. И взрослые, и дети с интересом наблюдают за удивительными существами.

Идея об организации кинопоказов с млекопитающими пришла администрации относительно недавно в рамках проекта «Дельфиния говорит и показывает». Подобное времяпрепровождение, помимо интереса, вызывает чувство успокоения, особенно при близком общении с удивительными дельфинами. Возможно присутствие и белых полярных китов на следующих кинопоказах.

Также представители центра отметили, что они готовы к запросу аудитории. Новосибирцы и гости города могут поделиться своими предложениями.

К слову, кинопоказы с дельфинами также проводятся в городе Осака, что в Японии. Как считают организаторы, такие мероприятия способны повысить осведомленность зрителей об охране окружающей среды и привлечь их к защите морских животных. Также это особенно полезно для детей, которые могут усвоить важные уроки межличностных отношений и ответственности.