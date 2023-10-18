«Никому не желаю зла»: родители обвинили блогера в смерти четвероклассницы под Новосибирском

Родители из Новосибирской области обвиняют блогера в смерти четвероклассницы.

Жители Новосибирской области обвиняют 16-летнего блогера в смерти четвероклассницы. Парень в разговоре с корреспондентом «Сиб.фм» опроверг свою причастность к несчастному случаю в Краснообске.

Напомним, что 16 октября школьница погибла в посёлке под Новосибирском. Родители проверили её телефон и наткнулись на Telegram-канал, в котором подростки якобы ведут онлайн-дневник на суицидальную тематику. Однако сам создатель канала отрицает этот факт.

«Я обычный школьник, ученик 9 класса, из совсем другого города, живущий самой обычно жизнью. В своем канале я публикую различный контент, который никак не связан с призывами или чем-то подобным», — заявил подросток.

Как отмечает блогер, он не был знаком с погибшей девочкой и не понимает, почему люди сеют панику вокруг его канала. Парень также добавил, что проживает недалеко от Санкт-Петербурга и не имеет к Новосибирску никакого отношения.

Школьник уже получил одну угрозу от незнакомца.

«Был только один странный парень. Сначала спрашивал, из какой я школы, но потом сказал, чтобы я просто сдох. Потом он удалил для обоих переписку и в блок ("чёрный список" — прим. ред.)», — рассказал блогер.

По словам подростка, он никогда не играл в эту игру и не может предположить, откуда появляются чаты с призывами к самоубийству.

«Но могу сказать, что детей влечет подобное в основном из-за некоторых родителей. Многие родичи считают, что если часто говорить ребенку о том, что он какой-то плохой, что если он не будет делать что-то, то не станет кем-то таким. Не бойтесь их чаще поощрять в мелочах, но и перебарщивать тоже не стоит. Ссоры в семьях, разводы, новые отцы или матери в семье, частое употребление алкоголя — это все травмирует ребёнка. У меня много знакомых, у которых есть подобные проблемы», — комментирует ситуацию блогер.

«Сиб.фм» изучил Telegram-канал подростка — он состоит из скриншотов с музыкой, аниме, компьютерных игр и мемов с котятами.