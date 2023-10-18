Под Новосибирском родители рассказали об игре, в которой участвовала погибшая четвероклассница

В рабочем посёлке Краснообска Новосибирской области следователи разбираются в причинах гибели четвероклассницы. Сиб.фм узнал подробности, а также выяснил, почему родители одноклассников теперь так боятся своих детей.

Информация о гибели ребёнка появилась в телеграм-канале уполномоченного по правам ребенка в Новосибирской области Надежды Болтенко. Ряд СМИ сообщили, что четвероклассница выпала из окна гимназии. Эту информацию в учебном учреждении опровергают.

Как выяснил корреспондент Сиб.фм, инцидент произошёл ещё в понедельник, 16 октября, в доме №205/1 Краснообска. При этом родители обнаружили, что девочка состояла в телеграм-сообществе, где подростки ведут своеобразный онлайн-дневник.

«В Краснообске произошла трагедия, и ребёнок пользовался приложением: «доказываю наглядно в своём дневнике, что моя жизнь скучная и бессмысленная», — делятся между собой родители из Краснообска.

– Коллеги, появилась игра, которая несёт опасность для жизни детей, подталкивая их к самоубийству. Ориентирована, в том числе, на начальную школу!»

Как объясняют родители, у игры есть отдельный чат и в другом известном мессенджере. При этом детей снабжают инструкциями, как скрывать игру от родителей.

«Прошу обратить внимание и аккуратно сообщать родителям об опасности, чтобы проверили телефоны детей, и были к ним более внимательны», — перекидывают друг другу в школьных чатах родители.

В СУ Следственного комитета России по Новосибирской области лишь сообщили, что по данному факту проводится проверка.

Родители сейчас проверяют телефоны младшеклассников, также они требуют, чтобы опасный ресурс был заблокирован.