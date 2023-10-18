В Краснообске четвероклассница погибла после падения из окна

В Новосибирской области ученица 4 класса выпала из окна.

В Новосибирской области ученица 4 класса выпала из окна и разбилась насмерть. Об этом сообщила уполномоченная по правам ребенка НСО Надежда Болтенко.

В Следственном комитете по Новосибирской области сообщили, что устанавливают все подробности. В ведомстве опровергли информацию, что девочка выпала из окна гимназии.

Предварительно, инцидент произошел дома.

Директор краснообской гимназии Мария Пластун отказалась комментировать корреспонденту Сиб.фм информацию о гибели ребёнка.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске 15-летний мальчик выпал из окна детского дома и погиб.