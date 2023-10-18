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общество

Новосибирскую правозащитницу задержали за похищение свидетеля по делу детей из Могочино

Фото: скриншот

Она находится в томском следственном комитете.

В Томске задержали новосибирскую правозащитницу Анну Тажееву. Она находится в следственном комитете Томска. Об этом сообщает «АиФ-Томск».

Анна Тажеева занималась делом детей из Могочино, которые находились под опекой семьи Д. Одна из приемных девочек сейчас находится в реанимации.

Тажеева приехала в Могочино с командой журналистов для съемки программы для канала НТВ. Они планировали вернуться в Томск на пароме, но их задержали неизвестные, которые затем отвезли их в отдел полиции. По словам Анны Тажеевой, Мария, одна из причастных к делу, обвинила журналистов в похищении.

Тажеева опубликовала видео, в котором она находится на допросе в следственном комитете Томска, где ее и команду журналистов обвиняют в похищении Марии.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске женщина собирает деньги на операцию сыну без пальцев.

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Игорь Кириченко
Журналист

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