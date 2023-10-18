«Пахать до гробовой доски»: в России заявили о пенсионной реформе

Российские эксперты констатировали провал пенсионной реформы, а увеличение пенсионного возраста назвали «грабежом» пожилых россиян.

Пенсионная реформа, стартовавшая в 2018 году в России, очевидно провалена и вместо повышения благосостояниях пожилых россиян принесла им повышением пенсионного возраста лишь убытки (по подсчётам независимых экспертов, в среднем до полутора миллионов рублей потерял каждый пенсионер), пишет Дзен-канал «Пенсионный друг».

По единодушному мнению ряда российских экспертов в области Пенсионного законодательства РФ, объединённый Пенсионный/Социальный фонд России не может эффективно генерировать деньги внутри своей организации, а система пенсионных баллов себя не оправдала: «Тут всё понятно и без слов — принимавшие решение чиновники уже обеспечили себе достойную старость, а остальные, если недовольны, могут и дальше пахать до гробовой доски», открыто заявил экономист Юрий Пронько.

На фоне подобных и уже массовых высказываний появилась новость о том, правительство РФ в 2024–2025 годах снова попытается реформировать пенсионную систему. По словам другого российского экономиста Никиты Масленникова в беседе с изданием «Свободная пресса», перезагрузка пенсионной системы неизбежна.

Новая система начисления пенсий будет выглядеть так, уверены эксперты, 22% страховых взносов от работодателей в пользу пенсионного фонда разобьют на две составляющие:

- 14% отчислений уходят напрямую в пенсионный фонд;

- 8% отчислений будут зачисляться в пользу накопительной части пенсии (до момента выхода человека на пенсию, ею будет управлять и использовать государство).

В момент выходу на пенсию пожилой россиянин получит еще и накопительный депозит, а далее будет получать часть социальной пенсии по старости, как это было обычно.