Погибнет даже у соседа: эксперты назвали мощный способ борьбы с тлей на дачах

Народные методы борьбы с тлёй действуют слабо, уверяют эксперты в области биологии, хотя один их них можно испытать.

Традиционными и абсолютно безопасными средствами от тли в нашей стране принято считать мыльный раствор и древесную золу. Однако у профессионалов иное мнение. Так, энтомолог, кандидат биологических наук Светлана Заречная в беседе с изданием «Лента.ру» заверила, что подобные методы, которые активно использовались раньше нашими предками, сейчас бесполезны, а некоторые ещё и токсичны (к примеру, скипидар).

По её экспертным наблюдениям, тля умирает, но ягоды и растения становятся непригодны в пищу. Заречная предлагает сделать ставку на инсектициды, которые обладают специфическим действием и действуют именно на насекомых (продаются в любом дачном магазине).

С ней вполне согласен дезинфектолог Николай Дубинин, который, в свою очередь, посоветовал российским дачникам применять мини-капсулы инсектицида по 10-15 граммов. Но при этом он уверяет, что из народных средств мощным результатом обладает черный перец. Достаточно опудрить им поражённые кустарники и о тле можно забыть, а эффект заметят даже владельцы соседних участков, поскольку вредители боятся эту приправу, как огня и разлетаются прочь на огромные расстояния.