Погибнет все живое: ученый Лапин раскрыл вероятные причины конца света на Земле

Конец света на Земле может спровоцировать вспышка сверхновой звезды. Об этом заявил декан физико-технологического факультета Мининского университета Николай Лапин, сообщает «АиФ».

По его словам, за все историю на Земле произошло пять вымираний. Последнее случилось около 250 миллионов лет назад, тогда погибло около 95% всех живых существ.

В наше время «конец света» может спровоцировать вспышка сверхновой, сопровождаемая колоссальным выделением энергии и мощной ударной волной.

Если поток такой энергии достигает атмосферы, то она нагревается и ее верхние слои испаряются. Это способствует быстрому испарению жидкости, из-за чего Земля просто высыхает, пояснил ученый.

Кроме того, вспышка может запустить ядерные превращения, к примеру азот будет превращен в углерод. Такое событие произошло 800 миллионов лет назад. Однако в настоящее время такое маловероятно.

Еще один вариант «конца свет» — падение крупного астероида. Самый близкий к Земле — Апофис, который при падении может образовать кратер диаметром в 10 км. Однако погубить все живое ему не под силу. А вот падение более крупного объекта уничтожит все живое.