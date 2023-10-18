С заботой о здоровье: в России проводится Неделя профилактики остеопороза

В России проводится Неделя профилактики остеопороза. Данная неделя приурочена ко Всемирному дню борьбы с остеопорозом и проходит по всей России с 16 по 22 октября.

Остеопороз характеризуется снижением объема костной массы, что приводит к хрупкости костей и риску переломов. Особенно это касается позвоночника, бёдер и рук. Довольно опасен перелом бедра, он требует длительного лечения и дальнейшей реабилитации.

Заболевание называют «молчаливым» из-за скрытого течения болезни. Долгие годы человек может не догадываться, что болен остеопорозом. До развития патологического перелома остеопороз не имеет клинических проявлений.

В России остеопорозом страдают около 14 млн человек, около 20 млн людей имеют снижение минеральной плотности костей. По статистике, каждая третья женщина и каждый пятый мужчина старше 50 лет болеют остеопорозом. К сожалению, болезнь встречается и у молодых.

У половины людей, получивших перелом в результате остеопороза, случается рецидив в течении последующих двух лет.

Распознать заболевание на ранней стадии поможет своевременная диагностика. Она включает посещение профильного специалиста и комплексное обследование организма. Специалистом могут быть назначены рентгенография, денситометрия, анализы на уровень кальция и других минеральных компонентов, профилактический прием витамина D3

Как сообщает департамент по социальной политике мэрии Новосибирска, для профилактики остеопороза и сохранения костной ткани важно вести здоровый образ жизни, иметь достаточную физическую активность, чтобы не потерять мышечную и костную массу, а также полноценно питаться. В рационе должны присутствовать продукты, содержащие кальций, такие как молоко и молочные продукты, миндаль, кунжут, каши и хлеб. При этом необходимо обращать внимание на жирность продуктов, так как при высокой жирности снижается его биодоступность. Очень важно отказаться от курения и употребления алкоголя.