Составлен список самых угоняемых автомобильных марок в 2023 году

В 2023 году в 60% случаев были украдены автомобили 2021-2022 годов выпуска. Угоны трехлетних автомобилей составляют 15%, а доля краж машин 2019 года выпуска и ранее значительно меньше — 9-3%. Данные основаны на статистике страховой компании «Согласие».

Больше всего автомобилей похищали в Московской области. Также похищения были зафиксированы в Самаре, Екатеринбурге, Свердловской области, Алтайском крае, Сургуте, Калужской области, Перми и других.

Самыми угоняемыми марками авто в этом году стали Toyota RAV4 в Москве, страховка по ней составила 4,2 млн рублей. Угон автомобиля Toyota Land Cruiser Prado привел к выплате в 4,046 млн рублей. В Ярославле за похищенный Lexus RX300 собственнику выплатили 4,08 млн рублей.

Также в Москве был угнан серебристый Infiniti QX80, за который сообственнику выплатили более 3,8 млн рублей, а за красный Lexus NX300 в Подмосковье страховщики заплатили 3,079 млн рублей.