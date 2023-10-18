ТОП-5 застройщиков Новосибирска продают больше 35% всего объема новостроек

По расчетам на основе ПД, размещенным портале ДОМ.РФ, за 9 месяцев в Новосибирской области было реализовано почти 18 тысяч квартир в новостройках по договорам участия в долевом строительстве.

На ТОП-5 застройщиков лидеров приходится 34,9% всех квартир, 35,6% суммарной выручки и 36,2% всех проданных площадей, сообщил независимый аналитик недвижимости Сергей Николаев.

В сентябре суммарный объем продаж сразу 3 компаний — ГК Расцветай, КПД Газстрой и Брусники — превысил рубеж 2 млрд. рублей в месяц. ГК КПД Газстрой, с учетом продаж по ДКП, реализовала за один месяц 478 квартир, что является рекордом для Новосибирской области, уточнил он.

«В Новосибирске высококонкурентный рынок, по сравнению с итогами 2022 года в пятерке лидеров два изменения на 4 месте ГК Союз и на 5- ГК СМСС. В отдельные месяцы в ТОП-5 продаж по разным критериям входили ПСФ, Энергомонтаж, СКАНДИА, ДОМ-СТРОЙ, Вира-Строй, ГК МЕТА. Если брать рейтинг по остаткам, то ГК КПД не входит даже в ТОП-10 по суммарным остаткам квартир, а ГК Союз на 18 месте, поэтому застройщик постоянно выводит на продажу новые объекты», — говорит эксперт.

Николаев считает, что высокая конкуренция сдерживает чрезмерный рост цен на новостройки Новосибирска.

Напомним, за 4 года Новосибирская область поднялась на 5 позиций в рейтинге регионов по материальному благополучию населения.