Три редкие банкноты выставили на продажу в Новосибирске за 5 миллионов рублей

На сайте Авито жительница Новосибирска разместила объявление о продаже трех редких банкнот.

Жительница Новосибирска продаёт три коллекционные банкноты номиналом 100 рублей за 5 миллионов.

Первая купюра была выпущена к зимним Олимпийским играм в Сочи 2014 года.

Вторая – выпущена к чемпионату мира по футболу FIFA 2018 года. Продавец также пояснила, что банкнота защищена множеством специальных элементов, а под УФ-лучами становятся видны логотип и эмблема ЧМ по футболу 2018.

И третья купюра вышла в 2015 году, она относится к присоединению Крыма.

Продавец в конце объявления акцентировала внимание на том, что купюры имеют идеальное состояние и в обороте не были, отчего и стоимость может быть настолько «приличной».

В тексте объявления также указано, что коллекционные банкноты оценят по достоинству только те, кто «знает толк в купюрах».

Напомним, что в России приостановят выпуск 1000-рублёвой банкноты после скандала.