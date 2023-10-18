В России приостановят выпуск 1000-рублёвой банкноты после скандала

После скандала выпуск 1000-рублевой банкноты с Казанью вынуждены приостановить.

Как сообщает пресс-служба финансового регулятора, Центральный Банк России принял решение приостановить выпуск банкноты номиналом в 1 тысячу рублей.

Центральный банк презентовал новый дизайн купюр номиналом в 1000 и 5000 рублей, где на первой купюре было изображение музея истории государственности татарского народа и башни Сююмбике в Казани.

Россияне же приняли казанский музей за церковь, из-за чего на ЦБ обрушились обвинения в изъятии православных символов с купюр.

Однако, как сообщает сам Банк России Inkazan, при разработке дизайна на банкноты наносили «самые известные культурные, архитектурные и исторические символы» Нижнего Новгорода и других городов Приволжского федерального округа. А выбор всегда учитывался мнением экспертной группы.

Напомним, что сибирский банк увеличил объемы автокредитования на 20% по итогам 9 месяцев.