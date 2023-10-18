В Госдуме предложили новую выплату в 16 242 рубля: кому положена

Депутаты предложили уравнять пособие по уходу за инвалидом с размером МРОТ, тем самым добившись социальной справедливости.

На сегодняшний день в России людям, ухаживающим за инвалидами и престарелыми людьми после 80 лет, государство доплачивает 1200 рублей в месяц. При этом такие россияне не имеют право на трудоустройство и иные источники дохода. По мнению депутатов думской фракции от ЛДПР, размер этого пособия не соизмерим с ежедневным трудом, который каждый день пррделывают люди, ухаживающие за малоподвижным человеком.

Россияне уже прозвали такое пособие «насмешкой» над теми, кто проживает с инвалидов и каждый день ухаживает за ним. В связи с этими обстоятельствами авторы законопроекта предлагают довести размер пособия по уходу за инвалидом до уровня МРОТ (в среднем по стране — 16 242 рубля), а также снизить возраст пенсионера, за которыми осуществляется уход с 80 до 75 лет.

Средства на реализацию инициативы, по задумке авторов, будут направлены из федерального бюджета и не лягут бременем на региональные бюджеты. Они уверены, что повышение этого вида пособий снимет серьёзное социальное напряжение, чувство обиды и несправедливости, которое испытывают в настоящий момент люди, ухаживающие за инвалидами, ведь Министерством труда и социальной политики оно задумывалось, как как компенсацию утраченного заработка. Но в реальности 1 200 рублей не может покрыть даже ежедневные траты, не говоря о ежемесячном доходе.

Отметим, что в случае одобрения документа, новый закон вступит в силу уже в начале грядущего 2024 года.