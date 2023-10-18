В магазине в центре Новосибирска по полкам с продуктами бегали 5 крыс

В Новосибирске очевидцы сняли на видео, как пять упитанных крыс перемещаются по полкам магазина «Мария-Ра».

Ролик очевидец, как он уверяет, снял в супермаркете, расположенном по адресу Красный проспект,96. На 20-секундном видео крысы свободно перемещаются по полкам магазина.

«Пять крыс свободно лазают по полкам. О, пошли покушать. Ну, и дела! Их штук пять: три – на полках. Вон, полезли, кушают, ужинают»,

- комментирует свой ролик автор.

Под опубликованным постом развернулась дискуссия: некоторые утверждают, что удивлять тут не стоит, так как в магазинах «Мария-Ра» не всегда соблюдаются санитарные требования.

Кстати, на крыс в центре Новосибирска жители жалуются не в первый раз, но раньше их замечали только на улице или в подвалах. Так, летом этого года грызуны атаковали мусорные баки на перекрёстке улиц Советской и Державина.