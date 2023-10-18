В Новосибирске 1200 кредитов на 8 миллиардов оформили IT-компании

С начала действия федеральной программы жителям Новосибирской области одобрено 2 276 кредитов.

Новосибирская область стала одним из регионов, в которых ИТ-специалисты активно пользуются федеральной программой по ипотеке с пониженной процентной ставкой. С момента введения программы, одобрили 2 276 кредитов для жителей региона.

На данный момент уже 1 200 кредитов на общую сумму 8 миллиардов рублей выдали ИТ-специалистам области. Лишь с начала этого года одобрили 884 кредита на 6,1 миллиарда рублей.

Ранее Сиб.фм сообщал, что два дилерских центра китайской автомобильной марки HAVAL откроют в Новосибирске.