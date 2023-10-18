Два дилерских центра китайской автомобильной марки HAVAL откроют в Новосибирске

В Новосибирске планируют открыть еще два дилерских центра китайской автомобильной марки HAVAL.

В Новосибирске планируется расширение присутствия китайской автомобильной марки HAVAL. В ближайшее время компания намерена подписать соглашения о сотрудничестве с двумя новыми партнерами. Таким образом у города появится четыре официальных дилера HAVAL. Об этом пишет «Континент Сибирь» со ссылкой на руководителя отдела развития HAVAL в России Алексея Мерзликина,

Представительство марки планирует открыть дилерские центры с тюменской ГК «Восток Моторс» (официальный дилер GEELY, Lexus, Toyota в Новосибирске) и самарской ГК «ФАСТАР» (официальный дилер Mercedes-Benz, Volkswagen, Renault, LADA, UAZ, «Москвич», Mitsubishi, Mazda, Subaru, Honda, Changan, JAC, Livan в Новосибирске).

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области произошел взрыв по продажам электрокаров на 500%.