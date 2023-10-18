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Авто

В Новосибирской области произошел взрыв по продажам электрокаров на 500%

Фото: Pexels.com

В Новосибирской области выросли продажи электрокаров на 500% по сравнению с прошлым годом.

Эксперты провели анализ статистики за июль-сентябрь 2023 года и отметили, что продажи выросли на 35,9%.

Самой популярной моделью в регионе стала Zeekr 1, которая составила 15,6% от общего объема продаж. На втором месте оказалась модель Nissan Leaf, с долей рынка в 12,8%. Замыкает тройку лидеров Avatr 11, чьи продажи составили 5,1% от общего объема.

Средняя цена электрокаров с пробегом в России в сентябре 2023 года составила 4 миллиона 423 тысячи рублей.

Ранее Сиб.фм сообщал, что компания из Норильска переводит часть техники на газомоторное топливо.

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Игорь Кириченко
Журналист

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