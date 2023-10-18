В Новосибирске собрали и испытали новый серийный самолет ТВС-2МС «Кукурузник»

В Новосибирске выпустили новый самолет ТВС-2МС «Кукурузник» Также в городе провели его испытание.

Самолет выпустили для компании «СибАэроКрафт» из Томска. Сейчас ожидается поставка четырех таких самолетов. Модифицированные версии этих самолетов производят на новосибирском заводе «Русавиапром».

Особенностью новой версии является современный турбовинтовой двигатель американской компании Honeywell — TPE331 мощностью 1 100 лошадиных сил с пятилопастным реверсивным винтом. ТВС-2МС остается единственным самолетом малой авиации России, который до сих пор используют.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске строительство спортивной площадки обошлось почти в 16 млрд рублей.