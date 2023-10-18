В Новосибирске строительство «Сибирь-Арены» обошлось почти в 16 млрд рублей

На строительство многофункциональной ледовой арены заключили два контракта.

Многофункциональная ледовая арена «Сибирь-Арена» в Новосибирске обошлась почти в 16 миллиардов рублей. В эту сумму входят и расходы на дополнительное оборудование. Об этом пишет «Ъ-Сибирь» со ссылкой на Министерство физкультуры и спорта Новосибирской области.

Строительство объекта разделили на два контракта. Один заключили в июне 2019 года на сумму 7,9 миллиарда рублей. Второй подписали в феврале 2020 года на сумму 7,3 миллиарда рублей.

Помимо этого заключили дополнительные соглашения на покупку оборудования. Туда входят зрительские кресла, ледозаливочные машины, оргтехнику и оборудование для обеспечения досмотра. Общая сумма оборудования вышла 732,2 миллиона рублей.

Ранее Сиб.фм сообщал, что Новосибирск присоединился к бета-программе ОС Аврора.