В Новосибирске завершат ремонтные работы дорог и тротуаров

Все ремонтные работы на улично-дорожной сети – как по федеральным, так и по муниципальным программам – должны быть завершены до конца текущей недели. Такую задачу перед профильным ведомством поставил мэр Новосибирска Анатолий Локоть на выездном совещании в Ленинском районе.

«Два года назад мы приступили к системному обновлению тротуаров в Новосибирске, насколько это позволял бюджет. В этом году мы заложили больше средств на эти цели, кроме того, получили существенную финансовую поддержку из областного бюджета. На 200 млн рублей мы запланировали отремонтировать 106 объектов. В результате экономии и дополнительного финансирования из городского бюджета увеличили количество участков ремонта до 123 – это самый большой объём работ за последние годы. Работы на всех объектах находятся в завершающей стадии, ставлю задачу всё закончить на этой неделе. На следующий год объёмы ремонта снижать не планируем, уже верстаем планы на предстоящий сезон», – отметил мэр Анатолий Локоть.

Завершающим объектом ремонтного сезона 2023 года стал тротуар вдоль ул. Большой – один из самых крупных и дорогостоящих. Его протяжённость – 1,4 км, стоимость работ – более 10 млн рублей. Восстановлен участок от остановки «Большая» до остановки «Втормет». Здесь проведены работы по разборке грунта, выполнено устройство основания из щебня, установлены бортовые камни. Подрядчик приступил к укладке асфальтобетонного покрытия и обустройству газона.

Как подчеркнул мэр Анатолий Локоть, прежде тротуар не отвечал требованиям безопасности: «Несколько лет назад провели реконструкцию проезжей части ул. Большой. Скорость автомобилей возросла, и оборудование тротуаров стало вопросом не столько удобства, сколько безопасности пешеходов. Жители обратились к нам с просьбой сделать безопасный проход для людей».

И. о. директора МКУ «Управление дорожного строительства» Елена Нелюбина рассказала, что обустройство тротуара в частном секторе имеет свои особенности: «Сложность заключается в том, что нужно обеспечить подъезды к индивидуальным жилым домам. Подрядчику приходится снижать высоту тротуара в местах проезда с 15 см до уровня дороги. Дополнительных финансовых затрат это не несёт, однако увеличивается время выполнения работ».

Напомним, в 2023 году наряду с увеличением средств на ремонт тротуаров на треть увеличилось финансирование ремонта дорог частного сектора, что позволило обновить 78 участков на общую сумму 150 млн рублей (100 млн рублей – городской, 50 млн рублей – областной бюджеты).