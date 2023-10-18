В новосибирской школе открыли зал самбо при поддержке «Единой России»

В новосибирской школе №220 открыли спортивный зал для занятий самбо при поддержке партии «Единая Россия». Он создан в рамках федеральной партпроекта под названием «Zа самбо».

Специализированный спортивный зал расположен в микрорайоне «Европейский берег», и это уже 34 заведение подобного рода в регионе. Главный координатор проекта Роман Гуща подчеркнул, что в планах открыть не менее 10 залов за год.

«Один из главных вопросов — кадровый. Поиск, мотивация, обучение специалистов, которые будут развивать это направление, идёт при поддержке партийного проекта «Za самбо». Выстраивается сотрудничество с педагогическими колледжами, планируются курсы повышения квалификации, есть договорённость об открытии отделения самбо на базе колледжа олимпийского резерва. Кроме того, поддержана наша инициатива развития самбо в сельской местности, для специалистов, которые будут преподавать самбо в сёлах, предполагаются льготы по аналогии с программой «Земский учитель», — сказал Роман Гуща.

Школа №220 уже решила кадровый вопрос, пригласив Николая Вдовина, который проводит уроки физической культуры и знакомит детей с основами самбо.

«На уроках те же приёмы, но упрощённые, больше общая физическая подготовка, а в секцию приходят уже целенаправленно. У нас пока одна группа 10-12 лет, уже записались около 30 человек. Но желающих ещё очень много. В планах открыть вторую группу», — отметил тренер.

Первым на секцию пришел пятиклассник Егор Васильковский — он с большим интересом посещает не только спортивные, но и школьные занятия. Мальчик также увлекается математикой и мечтает стать телеведущим.

«Самбо заинтересовало сразу. Тренер у нас хороший. В секции все новички, нет таких ребят, чтобы с опытом. Больше всего на занятиях мне нравится отрабатывать приёмы», — поделился Егор.

Важно, что залы самбо открывают не только в областном центре, но и в сельских районах, отметила руководитель регионального исполкома «Единой России» Юлия Швец.

«Единая Россия» всегда поддерживала и будет поддерживать развитие спорта. Успешно реализуются два партийных проекта «Детский спорт» и «Za самбо». Не исключаю, что у нас появятся новые проекты, итогом реализации которых станет открытие спортзалов не только в образовательных учреждениях, но и на других площадках, чтобы спорт был доступен каждому», — подчеркнула Юлия Швец.

До конца года специализированные спортивные залы в рамках партийного проекта «Za самбо» откроют в Бердске, Чулыме и Татарске.