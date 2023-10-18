В России вырастут пенсии: кому, когда и на сколько увеличат выплаты

Поэтапное, но уверенное увеличение пенсионных выплат в России позволит поднять средний размер пособий по старости почти до 26 тысяч рублей.

Страховые пенсии неработающих россиян будут проиндексированы дважды в году: в 2025 году — на 4,5% и на 2,2%, в 2026 году — на 4% и на 2,3%, гласит заключение Счетной палаты по проекту федерального закона «О бюджете Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» на официальном портале СФР.

Ближайшее повышение, согласно утверждённому бюджету СФР, состоится уже 1 января 2024 года. Пособия по старости для неработающих пожилых россиян будут увеличены на 7,5 %. В итоге средний размер страховой пенсии в 2025 году составит 24 330 рублей, в 2026 году — 25 590 рублей.

При этом среднегодовой размер социальной пенсии в 2024 году составит чуть более 13 200 рублей, в 2025 году — около 14 420 рублей, а 2026 году — 15 883 рублей, рассчитывает Счетная палата.

Также подрастёт и среднегодовой размер срочной пенсионной выплаты в 2024 году будет 2474 рубля, в 2025 году — 2631 рубль, а в 2026 году — 2787 рублей (назначается лицам, сформировавшим пенсионные накопления за счет взносов в рамках программы государственного софинансирования пенсий, дохода от инвестирования, а также за счет средств материнского капитала, направленных на формирование будущей пенсии).