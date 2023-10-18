В России изменится модель перехода в 10-й класс и колледжи

В России хотят изменить модель перехода из 9 класса в 10-й, а также поступления в колледжи. В настоящее время она не соответствует современным требованиям. Как заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев, модель будет изменена, но не 2023 году.

«Модель поступления в колледжи: ну, все специалисты уже понимают, что конкурс аттестатов уже не работает», – цитирует ТАСС Музаева.

По его словам, в ближайшие года модель перехода в 10-й класс, а также поступления в учреждения среднего профобразования изменитс. В настоящее время она не отвечает современным требованиям. При этом отказываться от ОГЭ после 9 класса не будут.

Музаев подчеркнул, что при введении системы ОГЭ рассматривалась возможность постепенного увеличения количества сдаваемых обязательных предметов с двух до четырех.

«И на сегодняшний должно было быть два обязательных, четыре по выбору. Но мы посмотрели эволюцию экзамена, как это все происходит, и не стали переходить на следующий уровень к шести экзаменам», – сказал чиновник.