Вторая волна частичной мобилизации в России: заявление эксперта

О возможности и сроках новой волны мобилизации в нашей стране высказались эксперты. Портал «Сиб.фм» публикует их профессиональное мнение.

Ряд российских блогеров и военных экспертов всё чаще заявляют о необходимости проведения очередной волны мобилизации в России. При этом они высказывают недовольство позицией федеральных властей в отношении затягивания сроков мобилизационных мероприятий, уверяя, что для оперативного завершения СВО потребуется не менее трёх миллионов человек и полная перестройка экономики на военные рельсы.

Очередное обострение в этом вопросе спровоцировал осенний призыв-2023, в рамках которого повестки в военкомат получили не только призывники, но и резервисты.

К теме присоединились эксперты. Так, руководитель организации «За альтернативную службу» и правозащитник Виль Тухватуллин пояснил в беседе с порталом «Пруфы.рф», что «в данный момент россиянам не стоит беспокоится по поводу скорой мобилизации. Повестки получают в рамках осеннего призыва с 1 октября по 31 декабря, согласно закону». При этом, повестки для резервистов приходят с целью сверки данных в рамках выполнения распоряжения президента Путина о создании Единого реестра военнообязанных граждан страны.

Юрист подчеркнул: несмотря на то, что в нашей стране всё ещё действует (имеет законную силу) Указ президента РФ Владимира Путина о частичной мобилизации от 22 сентября 2022 года, предпосылок к ней он не видит.

Его устойчивое мнение находит подтверждение и во многих комментариях официальных лиц – Министра обороны РФ Сергея Шойгу, руководства Генштаба ВС РФ, генерал-лейтенанта Андрея Картаполова (глава Комитета Государственной думы по обороне).