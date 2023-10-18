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общество

Японские ученые придумали правило пяти секунд, которое поможет не заразиться COVID-19

Фото: freepik.com

Японские ученые из университа International Pacific University нашли правило пяти секунд, которое спасает от заражения COVID-19. Результаты исследования опубликовали в Scientific Reports.

Ученые выявили скорость движения мельчайших частиц, которые выделяются изо рта человека во время дыхания и речи. Для эксперимента они использовали лазерный лист и высокоскоростную камеру.

Исследование показало, что вероятность заражения вирусом достигает своего максимального значения в течение пяти секунд.Оно происходит, как на открытых пространствах, так и в закрытых помещений.

Так, на основе исследования, ученые предложили сократить время близкого контакта при личных встречах до пяти секунд, чтобы снизить вероятность передачи коронавируса воздушно-капельным путем.

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Алёна Мищенко
Журналист

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