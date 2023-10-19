Начинается самое страшное: что говорил Жириновский о войне в Израиле

Мощнейшее обострение междоусобных отношений двух родственных ближневосточных народов предвидел ещё в 2019 году тогдашний лидер ЛДПР. Он описал даже подробности ожесточённого противостояния Израиля и Палестины.

По словам Владимира Вольфовича, «к 2024 году вспыхнет конфликт на Ближнем Востоке, все просто забудут, что такое Украина, потому что Иран это вам не КНДР, и не Вьетнам, и не Косово. Здесь будут самые страшные события. Речь идет о 3-й мировой войне».

В эфире телепрограммы «Вечер с Владимиром Соловьевым» в 2019 году Жириновский заявил, что «при новом конфликте на Ближнем Востоке Израиль применит оружие массового поражения против Палестины», подчеркнув при этом — «еврейскому мировому закулисью» война с Ираком и Ираном просто необходима, а так называемое европейское закулисье хочет «поджечь» Ближний Восток из-за угроз.

Кроме того, обладая глубоким знанием геополитических процессов и нюансов ближневосточной политики, лидер ЛДПР был уверен, что у Израиля нет будущего и в ближневосточной войне он не одержит победу: «Они (израильтяне – прим.ред.) не устоят ни в мирном варианте, ни в силовом. Причиной именно такого сценария является мусульманская солидарность среди арабов», пояснил тогда прозорливый политик.

С этим мнением солидарны и действующие депутаты Госдумы РФ. Так, глава думской фракции ЛДПР Леонид Слуцкий, констатируя факт разгорания израильско-палестинского конфликта, отметил, что необходимо срочно содействовать переносу его с театра боевых действий за стол переговоров, поскольку события на Ближнем Востоке будут еще более ожесточенными и масштабными, чем на украинской территории.